Quinto episodio sulla lunga distanza per i DIIV, che tornano dopo quasi due anni e mezzo da “Frog In Boiling Water“.

La band di NYC capitanata da Zachary Cole Smith spiega nella press release che il titolo del suo nuovo LP deriva dalle “politiche di tasso zero che ci hanno trascinato in un mondo di startup fallite e ci hanno trasformati tutti in “utenti” atomizzati“.

Credit: Louie Kovatch

L’album, lungo poco più di quaranta minuti, è stato prodotto dal noto A.G. Cook (Charli XCX, Beyoncé, Turnstile, Jonsi).

Ci sono delle differenze stilistiche rispetto ai loro lavori precedenti che possiamo già notare sin dall’iniziale “The Fountain”: se da una parte le origini rimangono saldamente incollate nello shoegaze con la potenza delle chitarre, dall’altra troviamo anche beats e synth con il pezzo finale del brano ricco di elementi elettronici e di intensità, senza pur perdere nulla dal punto di vista dell’approccio melodico.

Subito dopo “Kid” prende una piega acustica, delicata e riflessiva proprio come i vocals di Smith, ma allo stesso tempo in sottofondo troviamo dei beat dai toni dancey, prima di una potente e rumorosa esplosione elettrica.

Più avanti ecco la sorprendente e piuttosto cupa “Evangelizer” che si avvicina, invece, a territori EDM e fa dimenticare il passato del gruppo statunitense: il risultato a nostro avviso non è dei migliori e potrà non soddisfare i vecchi fan dei DIIV, ma bisogna dare merito a Zachary e soci di provare a sperimentare con nuovi colori sonori.

Il recente singolo “Trillions” fa uso dell’autotune, che non ci piace, ma allo stesso tempo le scelte melodiche risultano ottime e il tutto risulta estremamente pop con tutti gli aggettivi positivi e negativi che possono essere correlati a questo termine.

“My Star” infine si muove tra shoegaze, chitarre esplosive, noise e qualche sognante attimo dai toni dreamy.

Con l’aiuto di A.G. Cook i DIIV hanno provato a modificare le loro sonorità: non tutto è perfetto, non tutto saprà impressionare i fan di vecchia data, ma il loro tentativo coraggioso è comunque positivo e ci lascia l’idea di un futuro davvero interessante.