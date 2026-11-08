Continua l’ascesa dei Do Nothing che dopo aver colpito nel segno con “Snake Sideways” (2023) rilanciano con l’altrettanto dinamico ma ben più sperimentale “Friend World” registrato agli studi JT Soar. Se nel disco precedente il quartetto aveva avvertito il bisogno di dimostrare qualcosa, in questi undici brani si sono sentiti più liberi.

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Chris Bailey, Kasper Sandstrøm, Charlie Howarth e Andrew Harrison hanno così potuto seguire l’istinto dando vita alle idee che ritenevano più eccitanti. Il risultato è un disco incisivo, alt rock imprevedibile che va dritto al punto con le chitarre di “Misery”, la grinta funky di “The Nail” senza rinunciare a un lato melodico che viene messo più in risalto rispetto a tre anni fa fin dalle prime note di “Act Natural” e in “Dog 2”.

Una progressione costante che prosegue con “These People Want Blood” e il singolo “Stars” lucida ed elegante pop song sull’ambizione di diventare famosi. Bailey qui sfodera un falsetto notevole che riprende poco dopo in “Smile” altro pezzo dall’acida indole funky mentre l’acustica “Loner” rappresenta il momento più maturo dei ragazzi di Nottingham.

Un disco ben riuscito che prende quota brano dopo brano e nel finale regala altre canzoni da ricordare: “Yes” con le sue melodie grintose e agrodolci, “Paris, Jesus” malinconica e coinvolgente, la nostalgica ed elegante “Incommunicado” che conferma la crescita stilistica e compositiva di una band che in varie forme esiste dal 2016 e ha ormai dimostrato di poter puntare in alto senza alcun timore.