Credit: Clemens Habicht

I Liars hanno svelato “Beat Creep Some Eyes”, brano tratto dal loro prossimo album “A Ban On Plastic Bag Bans”, in uscita il 5 marzo 2027 per Mute Records.

«A volte penso che la cosa più strana non sia che il mondo sia assurdo, ma quanto velocemente ci abituiamo a esso. Puoi ritrovarti a vivere in una situazione completamente ridicola e, dopo un po’, diventa semplicemente un martedì qualsiasi. Poi inizi a chiederti se stai vedendo le cose con chiarezza. Sai cosa stai guardando, ma non sei più sicuro di vederlo correttamente. Penso che la musica viva da qualche parte in quello spazio».