Ci lascia a 75 anni Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television. Era nato a Pittsburgh il 25 ottobre 1951 e, nel 1973, aveva fondato i Television con Billy Ficca, Tom Verlaine e Richard Hell che già avevano messo in piedi i Neon Boys.

Malato da tempo, il musicista si è spento a Chattanooga il 7 novembre.

“Marquee Moon”, uscito nel 1977, resta il loro capolavoro ed è considerato un vero e proprio punto fermo del rock.

Dopo i Television, Lloyd ha proseguito nel mondo della musica con vari album solisti.