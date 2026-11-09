Credit: Shalla Hope

Titolo ispirato al gioco Fuck, Marry, Kill per Gloria Tricamo che dopo l’EP “Una Piccola Guerra” e la colonna sonora di “Uncovered Rome” pubblica l’esordio sulla lunga distanza per Manipolo Dischi / Artist First. “Fuck, Marry, Die” è stato registrato a Los Angeles con il produttore Benjamin Lazar Davis, Kyle Crane, C.J. Camerieri, Adriano Viterbini.

Dieci brani che ruotano attorno al concetto di amore con una precisa presa di posizione: contro chi e cosa lottare per esprimere pienamente se stessi. Il mare, la metafora del marinaio che deve trovare il suo posto nel mondo sono basi di partenza per canzoni tra alt rock, elettronica e elettro pop come “Show” o “Confini” o bossanova (“Fragile”).

Momenti più introspettivi come “Naufraghi ed eroi”, “Ferrovia” e altri più grintosi (“Distruggere Un Amore”, “Visioni”) arricchiscono un disco maturo che in “Scene di Città” e “Billy” rivela il lato più cantautorale di Gloria Tricamo che in “Non c’è ragione” si mette completamente a nudo in una preghiera rivolta al presente di grande intensità.

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