Diamo un sogno a questo ragazzo, permettiamogli di sognare, a lui così come a noi, circondati da tante brutture per cui sembra non trovare fine, ecco, forse nei sogni possiamo trovare una via di fuga, nei sogni e nelle canzoni che evocano questo mondo etereo e magico in cui tuto può accadere. Strawberry Guy dipinge per noi una magica tela sonora in cui trovare conforto.

Il gallese Alexander Morgan Stephens ha questo tocco raffinato, capace di plasmare un chamber pop dal gusto classico e romantico, che si distingue per gentilezza e per arrangiamenti sempre preziosi e avvolgenti. Non lesina Alexander su piano e archi nel creare queste morbide ballate, tanto delicate e vulnerabili quanto intrise di una gioia e un senso di speranza che diventano contagiose, perché è veramente difficile non farsi conquistare dalla calore e dalla pace che questi brani infondono.

Il merito del giovane musicista è quello di non scivolare mai nel barocchismo o nell’eccesso di zucchero, arrivando a quell’abbondanza ridonante e stucchevole che potrebbe infastidire, no, il Nostro sognatore è raffinato ma mai pretenzioso (e scivolare in quel territorio potrebbe essere facilissimo), in modo che la grazia che ci arriva non trabocchi mai. Ci gustiamo in pieno queste melodie e questi suoni così avvolgenti e ci godiamo tutto, senza che “il troppo” ci disturbi.

Leggevo, tempo fa, una sua intervista in cui diceva: “La musica è un modo per dare a me stesso speranza e chiarezza. E penso che se riesco a trasmettere tutto questo anche agli altri, allora è una cosa bellissima“. Ci sei risucito ragazzo. Alla grande.

Listen & Follow

Strawberry Guy: Bandcamp