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Una delle band più acclamate della nuova scena alternative rock, i Basht., arriva in Italia con un doppio appuntamento live. Le date, prodotte da Vivo Concerti, sono previste lunedì 1 marzo 2027 al Locomotiv di Bologna e martedì 2 marzo 2027 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e saranno delle occasioni speciali per ascoltare dal vivo l’album di debutto “Poor Advice“.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 13 novembre 2026 alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 18 novembre 2026.

La dimensione live è il cuore dell’identità dei Basht., una band che ha fatto dell’energia, dell’impatto sonoro e della presenza scenica i propri punti di forza. Con quasi 150 concerti all’attivo nell’ultimo anno, si sono costruiti una solida reputazione dal vivo, condividendo il palco con realtà affermate della scena alternative internazionale e partecipando a festival di rilievo. Il loro sound diretto e travolgente promette di conquistare anche il pubblico italiano, portando sul palco tutta la forza che li sta rendendo uno dei nomi emergenti più interessanti del panorama musicale.