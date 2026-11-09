Le Disgusting Sisters sono Jules e Josie Hopkins, due vere sorelle cresciute tra il Regno Unito e la Francia, che da un paio d’anni producono musica insieme. “Skin & Blisters”, il loro album d’esordio, è un concentrato di synth-pop festaiolo e caciarone che unisce sfumature electro-rock a sferzate post-punk.

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Un’ironia schietta e cruda, spesso dissacrante, fa da base a testi che alternano l’innocenza dei ricordi di infanzia alle innumerevoli ansie della vita adulta, quasi sempre legate al mondo del lavoro, alle difficoltà relazionali e a una sfera sentimentale fonte di tanti dolori.

L’amarezza imperante viene spazzata via da un sound che è l’emblema del divertimento a ogni costo, con dieci tracce di coloratissimo pop reso particolarmente appiccicoso dal vertiginoso susseguirsi di hook e motivetti orecchiabili.

Trovano ampio spazio anche i toni danzerecci, spesso quasi ostentati e costretti in un groove cafone e implacabile che ricorda certo electroclash dei primi anni 2000. Le Disgusting Sisters affrontano la materia con un grande sorriso sulle labbra, senza mai prendersi sul serio e puntando forte sull’immediatezza di pezzi scoppiettanti ma non particolarmente memorabili.

D’altronde si tratta di un album da party, da ascoltare senza aspettarsi niente più di una mezz’oretta di sano, godibilissimo bubblegum pop riletto in chiave moderna e maleducata. Ci sono margini di miglioramento: il duo sembra molto più a suo agio quando si allontana dall’elettronica dura e pura per muoversi in contesti più rock, vicini a un punk/garage all’acqua di rose (“Not Cool”, “Baby K”).

Per il resto non c’è nulla di davvero indimenticabile – ma nemmeno di offensivo – in questo chiassoso vortice musicale che si propone come semplice e piacevole svago. E ci riesce con discreto successo, nonostante qualche caduta di stile (“Weirdo Magnet” è un mezzo plagio di “Bad Guy” di Billie Eilish).