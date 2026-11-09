Credit: Aniol, CC0, via Wikimedia Commons

Venerdì 25 giugno 2027 gli Smashing Pumpkins saranno i protagonisti della prima serata del secondo weekend de La Prima Estate 2027. Prima di loro, sul palco del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU), i Foals.

La leggendaria band di Billy Corgan, autrice di album fondamentali come “Siamese Dream” e “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, arriva in Versilia con oltre trent’anni di musica che ha segnato la storia del rock alternativo. Ad aprire la serata saranno i Foals, tra le formazioni più amate del rock britannico contemporaneo, celebri per l’energia travolgente dei loro concerti.

I biglietti per la serata di venerdì 25 giugno con The Smashing Pumpkins e Foals saranno in vendita da martedì 10 novembre alle ore 11:00 su TicketOne.it.

Sono già disponibili gli abbonamenti 3-DAY PASS, validi per uno dei due weekend del festival, e 6-DAY PASS, per vivere tutte e sei le giornate de La Prima Estate 2027.

Biglietti e abbonamenti disponibili su www.laprimaestate.it/tickets.