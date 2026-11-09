Credit: Caroline Sanfran

Dopo aver chiuso da headliner e co-curato nel fine settimana il festival Simple Things di Bristol, gli Squid pubblicano oggi “CROWDS”, il loro primo album dal vivo, disponibile in digitale via Warp Records. Una testimonianza live che ripercorre l’intera carriera di una delle band più originali e distintive dell’art rock contemporaneo.

Registrato durante il tour britannico da headliner dedicato al loro ultimo album,” Cowards”, il disco comprende brani tratti da tutti e tre gli album pubblicati dalla band: “Bright Green Field”, “O Monolith” e il già citato “Cowards”. L’album vede inoltre la partecipazione di Rosa Brook (violino e voce), Martha Skye Murphy (voce) e Zands Duggan (percussioni). Le registrazioni sono state curate da Mark Scurr e Joe Garcia durante il tour britannico e successivamente mixate da John McEntire dei Tortoise.

Fin dagli esordi, oltre dieci anni fa, gli Squid si sono costruiti la reputazione di una delle band dal vivo più originali e creative del panorama britannico. Le loro prime pubblicazioni sono uscite per Speedy Wunderground, etichetta fondata sulL’idea di registrare i brani dal vivo in studio nell’arco di una sola giornata, uno spirito che li ha accompagnati fin da allora.

Sin dall’inizio, il pubblico è stato attratto dalla loro virtuosistica abilità strumentale: i membri della band si scambiano gli strumenti e si alternano alla voce, reinventando continuamente il proprio approccio musicale. La vastità delle loro influenze emerge forse nel modo più evidente dai programmi radiofonici che hanno condotto su emittenti come The Lot, NTS e Noods, attraversando con naturale eclettismo decenni e generi musicali differenti.

Ogni componente porta con sé gusti e riferimenti diversi, dal jazz all’elettronica, dal progressive alla techno e oltre, e sul palco questi mondi entrano in collisione. Una vita trascorsa ad ascoltare e suonare musica di ogni genere fa sì che ogni esibizione degli Squid spinga ciascun brano oltre i propri confini, lasciando il pubblico sospeso tra estasi e delirio.

Gli Squid raccontano: