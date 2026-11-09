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I Fall Out Boy arriveranno in Italia a maggio 2027.

Per la band emo-punk originaria dell’Illinois si prospetta un anno davvero pieno con numerose date in stadi e arene tra Stati Uniti ed Europa, ma anche nuova musica in arrivo.

Proprio oggi gli statunitensi hanno condiviso, via Atlantic Records, il nuovo singolo “Aces”, che è accompagnato da un video diretto da Brendan Walter ed è stato prodotto e mixato dal loro collaboratore di vecchia data Neil Avron.

I Fall Out Boy arriveranno anche in Italia nel mese di maggio con una sola data prevista per venerdì 21 all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti per il loro concerto italiano saranno disponibili a partire dalle ore 12 di giovedì 12 novembre su ‘Ticketmaster.it‘.