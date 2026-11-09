I Power of Dreams, leggende dell’indie-rock irlandese, hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Somebody Somewhere”. Un disco è previsto per il 2027. L’ultimo album a nome Power Of Dreams, “Ausländer” risale al 2022. Sicuramente il disco per cui sono più conosciuti e lodati è l’esordio “Immigrants, Emigrants and Me”, datato 1990.

Il cantante e autore Craig Walker aveva dichiarato: «Questo nuovo singolo è stato sicuramente scritto pensando ai fan».

“Somebody Somewhere” sarà il primo singolo a vedere la partecipazione di tutti e quattro i membri originali dal 2010. Craig Walker ha dichiarato: “Volevamo segnare il nostro ritorno con tutti e quattro i membri originali con un colpo di scena, una canzone che trasmettesse l’essenza di chi siamo e di chi siamo sempre stati, pur suonando fresca ed esaltata da questo nuovo capitolo nella storia della band. Facciamo musica insieme, a fasi alterne, ormai da quasi 40 anni, e questo comporta un’enorme quantità di amore e storia; la canzone in qualche modo racchiude tutto questo in 3 minuti»

«Avere di nuovo Mick Lennox con noi ha reso questa registrazione ancora più speciale», ha dichiarato il batterista Keith Walker, «Non aveva partecipato a Ausländer, quindi quando abbiamo iniziato a discutere della nuova musica ero entusiasta all’idea di registrare di nuovo come sezione ritmica con Mick. Suoniamo insieme da quando eravamo adolescenti, ed è stato semplicemente fantastico riaverlo con noi».

