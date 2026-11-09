Ecco finalmente arrivato l’album di debutto per i Radio Free Alice, band australiana di Melbourne guidata dal frontman Noah Learmonth.

Questi giovani ragazzi sono riusciti abbastanza rapidamente ad imporsi all’attenzione di critica e pubblico grazie a un sound di chiara derivazione anglosassone, al quale sono riusciti a dare una certa freschezza unita a una capacità di intrecci melodici interessanti.

Credit: Hannah Jane Murrell

La new wave degli anni 80 finisce per far capolino con una certa costanza in tutta la loro produzione, con una bella qualità ritmica grazie a un ottimo basso e tessiture armoniche di chitarra e voce che comunque riescono a mantenere una certa originalità.

Certo non si erano presentati come il massimo della simpatia: una loro intervista ed esibizione ha acceso diverse polemiche, bollandoli come snob figli di ricconi e con conseguenti velate accuse di razzismo.

La formazione è stata ospite della celebre rubrica “Like A Version” nell’aprile del 2026 sull’emittente australiana triple j, e in quell’occasione si era esibita con una cover di “DJ Got Us Fallin’ in Love” di Usher.

Alcune dichiarazioni del frontman, che aveva definito il brano originale coverizzato “il brutto anatroccolo delle canzoni brutte” e sostenuto che le cattive tracce abbiano bisogno di buone cover per essere riscattate, hanno innescato una bufera social che li ha dipinti come snob bianchi arricchiti.

Polemiche talmente forti e sicuramente ingigantite dai social — arrivando anche ad accuse di essere promotori di un velato razzismo — che hanno comunque spinto triple j a rimuovere l’intervista e la band a fare scuse ufficiali, dichiarando di essere stata fraintesa.

Un incidente di percorso (degno del miglior Morrissey) che fa da apripista a un album con molti riferimenti al sound dei The Smiths, almeno per quanto riguarda chitarra e basso. Una ricerca di intrecci musicali dove la scuola The Smiths si sviluppa con una maturità personale: la chitarra è pulita e contraddistinta da riff riusciti, capaci di unirsi con precisione a linee di basso che richiamano molto il fascino della figura di Andy Rourke.

Il risultato finale è un album che ha un’ambizione indie ma che in realtà fa l’occhiolino anche alla possibilità di passaggi radiofonici (per quello che possano valere oggi), vista la presenza di ottimi singoli.

“Crying With You” ne è un esempio evidente: pescando idee qua e là dalla produzione dei The Smiths, riesce a creare un tessuto sonoro convincente per un singolo decisamente accattivante.

Anche “Rule 31” risulta essere trascinante, facendo venire in mente l’energia coinvolgente di The Organ aiutata da buone linee melodiche, così come “What’s In Between”, contraddistinto da una linea di batteria originale.

“Big Ideas” merita una citazione anche per la partecipazione di Rachel Brown dei Water From Your Eyes in un pezzo lento che ricorda i The Beautiful South, altro brano che sicuramente non passa inosservato, così come “Lunch Money”, che sembra una moderna fusione di Prefab Sprout e Aztec Camera. La parte finale dell’album funziona bene a sua volta con “Four Leaf Clover”, che trova un utilizzo interessante dei synth, e anche con “The Intersection”, un brano pop ben costruito.

“What’s In Between” è sicuramente un album che posiziona i Radio Free Alice tra le band più interessanti comparse in questo anno; accompagnato da un’ottima produzione, il lavoro riesce a mettere insieme molti brani riusciti con linee melodiche coinvolgenti.

La combinazione tra la chitarra e il basso, entrambi di chiara ispirazione new wave anni 80, finisce col essere una presenza che dà valore a un debutto affascinante e decisamente riuscito.