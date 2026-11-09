Esce oggi il nuovo brano di Brunori Sas “Il rumore delle cose nuove”, canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese, nelle sale dal 12 novembre distribuito da 01 Distribution.

Co-scritto con Riccardo Sinigallia, “Il rumore delle cose nuove” è una dichiarazione d’amore intima e disarmante, che trova la propria forza nella semplicità delle parole e nella sincerità dei sentimenti. Una canzone che attraversa le piccole inquietudini dell’esistenza, il disordine dei pensieri, le paure e le contraddizioni quotidiane, per ritrovare nell’altro un punto fermo, una presenza che renda più sopportabile anche il peso delle giornate difficili.

Nella scrittura di Dario Brunori l’amore perde ogni idealizzazione romantica per assumere i contorni familiari della vita vera: non ci sono grandi imprese da compiere né destini straordinari da inseguire, ma il desiderio semplice e universale di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi, nonostante tutto. Persino una storia d’amore apparentemente scontata può custodire qualcosa di prezioso, se vissuta in due: la felicità, in fondo, non è necessariamente una conquista, ma anche qualcosa che si può aspettare insieme, senza fretta e senza garanzie.