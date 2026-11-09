I Twisted Teens da New Orleans rischiano di diventare prolifici come i Guided By Voices e i King Gizzard & The Lizard Wizard. Hanno colonizzato il 2026 con ben tre album che raccontano il loro mondo stravagante e imprevedibile: “Blame The Clown“, “Florida Water Blues” e “The Holy Cross Tigers” che li vede approdare in casa Sub Pop.

Credit: Martin Crudo

I capitoli precedenti accompagnavano lungo le strade roventi della Big Easy in un variopinto e furioso mix di alcool e adrenalina, “The Holy Cross Tigers” è un break up album che in appena trentatre minuti chiude l’epopea iniziata mesi fa. Il frontman Caspian Hollywell e il chitarrista RJ “The Razor” Santos hanno affermato scherzando che lo considerano il loro “Blood on the Tracks” e potrebbe esserlo davvero.

Melodie ruvide e irresistibili cantate col cuore sanguinante in mano dal buon Caspian reduce dalla fine di una storia d’amore complicata, naufragata su una spiaggia in Albania, che l’ha spinto a scrivere canzoni dannatamente orecchiabili come “Stalks” o la garage pop “When We First Met”, la sofferta “Be An Angel”, l’agrodolce “Blue Rose”.

La voce roca di Hollywell e le chitarre di Santos sembrano fatte per stare insieme in “I Spend My Time Crying”, sorprende l’elettronica di “Blue Flower” in quello che è il disco più lineare e accessibile dei Twisted Teens che quando hanno pubblicato “Twisted Teens” aka “The Orange Album” due anni fa non avrebbero probabilmente immaginato di arrivare sin qui.

“The Holy Cross Tigers” suona melodico e sincero in “I Bring”, “Look In The Mirror”, “Lock And Key”, grintoso in “Figure It Out” e “Armed With A Vision”, mai così introspettivo come in “Every Flower” e “Darker The Night Is The Brighter I See”. C’è qualcosa di visionario e ancestrale nei Twisted Teens, autentici come lo erano i The Pogues stanno arrivando all’apice della creatività.