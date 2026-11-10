Il mondo musicale degli Ugly, originari di Cambridge ma da tempo domiciliati a Londra, è un curioso mix di alt e art rock, anni sessanta e settanta, con influenze folk e un’anima sperimentale. “The South Façade” arriva dopo quasi dieci anni passati sui palchi e diversi cambi di formazione che dal 2022 in poi hanno modificato sound e approccio.

Il sestetto è oggi composto da Samuel Goater (chitarra e voce) Harrison Jones (chitarra) Tom Lane (tastiere e synth) Harry Shapiro (basso) Jasmine Miller – Sauchella (tastiere tromba e voce) Theo Guttenplan (batteria) e ha trovato nel produttore Balázs Altsach un valido alleato in nove brani imprevedibili tra cambi di ritmo (“Wasteland”) e melodie accattivanti come quelle di “Nat Cora & The Nations” o “Orance”.

I due singoli “Marina” e “Gallowine” restano i più rappresentativi delle sonorità degli Ugly, di una creatività che spesso, nella title track ad esempio, li spinge oltre la classica forma strofa / ritornello con echi prog e post rock. Un lato più introspettivo ben evidente in “Die Another Day”, “In Samphedoo” e “Galement” con le voci di Goater e Jasmine Miller – Sauchella a creare armonie ora solari ora malinconiche in un disco eclettico che è punto d’arrivo e di partenza per una band che va sperimentata dal vivo.

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