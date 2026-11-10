Credit: Matthew Reamer

A distanza di oltre un anno dalle ultime uscite, i Dirty Projectors tornano ufficialmente sulle scene annunciando la firma con la Joyful Noise Recordings e il contestuale lancio della propria etichetta imprint, la Well-Tempered Zealot.

Per l’occasione la band guidata da David Longstreth ha pubblicato il nuovo singolo “Jumbotron”, un brano che spiazza completamente le aspettative eliminando del tutto le chitarre e mettendo al centro il pianoforte dello stesso Longstreth, affiancato alla batteria da Chris Bear dei Grizzly Bear, da Karl McComas-Reichl al contrabbasso e da una sezione fiati di sei elementi.

Il brano esplora con taglio intimo le due facce della meraviglia e della percezione, mettendo a confronto l’immensità del mondo vista dagli occhi di un bambino con il paradosso della nuova paternità, sospesa tra la scala microscopica della quotidianità domestica e la portata gigante della vita.

Contestualmente alla nuova release, David Longstreth ha annunciato anche un tour solista per la primavera del 2027 che lo vedrà toccare piccole sale in America, Regno Unito ed Europa (ma non l’Italia), con una tappa già confermata al “Big Ears Festival” di Knoxville il 2 aprile.

Nel 2025 i Dirty Projectors hanno pubblicato l’orchestrale “Song of the Earth“, realizzato insieme all’ensemble stargaze e l’ambiziosa serie di brevi pubblicazioni raccolte nell’antologia “5EPs”.