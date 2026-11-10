Credit: Amelia Read

A tre anni di distanza dall’ultimo “Versions of Us“, i Lanterns on the Lake tornano ufficialmente sulle scene annunciando l’uscita del loro sesto album in studio “There’s a Bird in My Ribcage” (pre-order), prevista per il 19 marzo 2027 tramite la propria etichetta Dust & Matter.

Per l’occasione, la formazione britannica già candidata al Mercury Prize ha condiviso il primo singolo estratto “Freeze Frame”, presentato in anteprima su BBC 6 Music.

Registrato prevalentemente dal vivo all’interno di una sala parrocchiale nel Northumberland con sovraincisioni nella loro North Shields, il disco segna un cambio di marcia focalizzato sull’immediatezza espressiva e sulla nitidezza melodica, senza per questo rinunciare al caratteristico impatto emotivo delle chitarre widescreen e alla voce inconfondibile della cantante Hazel Wilde. Descritta dalla stessa Wilde come un netto rifiuto all’apatia e al cinismo contemporanei, la nuova produzione sarà accompagnata nel corso della primavera del 2027 da un tour da capofila nel Regno Unito, preludio a ulteriori appuntamenti dal vivo ancora da svelare.

“There’s a Bird in My Ribcage” tracklist: