“Lost Weekend” di Phoebe Bridgers è stato nominato “Album dell’anno 2026″ dai negozi Rough Trade. Rough Trade Shops ha spesso l’abitudine di arrivare a questa classifica finale con largo anticipo e, così, il team della famosa catena di negozi indipendenti ha già svelato il suo album preferito dell’anno ancora in corso.

Phoebe Bridgers conquista il primo posto con “Lost Weekend”, mentre “FENIAN” dei KNEECAP si piazza al secondo posto. I Fcukers, festaioli newyorkesi, sono al terzo posto e gli overpass al quarto. I Gorillaz si piazzano al quinto posto con “The Mountain”, mentre sono i Mary in the junkyard a portare a casa il sesto posto. A seguire poi, a completare le ultime posizione per arrivare al decimo posto, abbiamo Jalen Ngonda, Fat Dog, Mandy Indiana e Vanishing Twin.

Noi di IFB arriveremo fra un bel po’, dateci ancora un po’ di tempo per pensarci…