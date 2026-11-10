Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood è tornato a far discutere per la sua scelta di esibirsi nuovamente in Israele, tenendo due concerti a Gerusalemme giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026 insieme al musicista israeliano Dudu Tassa nell’ambito del “Jerusalem International Oud Festival”.

I due artisti, che collaborano stabilmente dal 2008 e che nel 2023 avevano dato alle stampe l’album “Jarak Qaribak” (un progetto volto a fondere edizioni di classici arabi con musicisti provenienti da Siria, Libano, Iraq e Kuwait), sono saliti sul palco dello Sherover Theatre accompagnati da un’orchestra di 17 elementi.

L’evento ha immediatamente riacceso le proteste e le critiche da parte del movimento BDS e della Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel, che ha accusato la manifestazione di essere finanziata dalle istituzioni statali e di fare appropriazione culturale della tradizione mediorientale.

Dal canto suo, Jonny Greenwood — che in passato ha ribadito la propria estraneità al governo Netanyahu pur rifiutando l’idea di interrompere la collaborazione con artisti locali — ha sempre difeso la musica come uno spazio d’incontro tra culture e religioni diverse capace di superare le barriere politiche.

L’esibizione di Gerusalemme, arrivata poco dopo quella di Boy George a Tel Aviv, segna uno dei primissimi ritorni di rilievo per un musicista occidentale nella regione dopo gli eventi del 7 ottobre 2023, collocandosi tra le prese di posizione dell’artista e le imminenti attività dal vivo previste con i Radiohead per il tour del 2027.