Credit: Simon Emmett

Sabato al Peacock Theatre di Los Angeles si terrà la cerimonia di inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame: il magazine Rolling Stone ha confermato che i Gallagher, come rappresentanti degli Oasis (che verranno inseriti nella Hall of Fame insieme a Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan) non saranno presenti né per ritirare il premio né per suonare.

Se per Noel le speranze erano a zero, visto che aveva già annunciato la sua presenza al Goldie’s EFG Jazz Festival presso la Royal Festival Hall di Londra, dove terrà la sua prima esibizione da solista dalla reunion degli Oasis nel 2025, si sperava almeno in Liam, ma anche lui, a quanto ci fa sapere RS, non sarà della partita.

I fratelli Gallagher sono sempre stati, nel corso degli anni, piuttosto critici e snobbanti verso la cerimonia e quindi la loro assenza non stupisce più di tanto.

Nella Hall of Fame, sotto il nome Oasis, entrano anche Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, Paul “Guigsy” McGuigan, Andy Bell, Tony McCarroll e Alan White. Arthurs, Archer e Bell fanno parte della formazione attuale. Non si sa se qualcuno degli ex membri sarà presente.