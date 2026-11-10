“Irish Goodbye” è il nuovo singolo di Bernard Butler. Si tratta del primo brano estratto dal suo prossimo album solista in studio, lavoro che segna il ritorno dell’ex chitarrista e fondatore dei Suede a poca distanza dal suo precedente lavoro “Good Grief” (uscito nel 2024).



Il brano è stato trasmesso in anteprima su BBC Radio 6 Music da Huw Stephens ed è ora sulle piattaforme di streaming.

Butler ha raccontato che la canzone è nata dopo un periodo personale molto complicato vissuto durante l’estate. In un momento di forte crisi e di dubbio su tutto, è scattata una molla interna legata alle sue origini, riassumibile nella frase: “Mettiti comodo e vai avanti a fare quello che devi fare“.

Attendiamo, a questo punto, prossime info su album e possibile tour.