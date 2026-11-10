Non ho molto da dire sui Pariah, se non che arrivano dalla Svezia e già quetso dovrebbe comunque farci drizzare le antenne, o almeno, per me è sempre un segno distintivo non da poco.

Il gruppo di Stoccolma non ha certo un vasto repertorio alle spalle, ma, dopo aver sentito questa “Bottom Of My Heart” non vedo già l’ora di sentire nuovi brani!

La classiche chitarre sature dello shoegaze si sposano a questa tastiera così dannatamente malinconica, disegnando una canzone perfetta, senza tempo e fuori dallo spazio, così bella che, con la sua dolcissima e toccante melodia, potrebbe funzionare alla perfezione per chi è da solo in cameretta o per chi sta vagando in uno spazio sconfinato.