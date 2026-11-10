Ormai lo conosciamo bene il buon Tom A. Smith, re del ritmo e del groove con le sue canzoni a cui è impossibile resistere. Ma quetsa volt ail nostro giovane ragazzo ci sorprende.

“Carry That Weight” è un brano rock con le cose tutte al punto giusto. Ruvido, rumoroso, tagliente, con un ritornello bello tosto, urlato e intenso. Quetsa volta più che il ritmo su cui scatenarsi il nostro punta sulle chitarre (con tanto di assolone finale), sul rock più abrasivo, quello che arriva dritto al cuore e dobbiamo dire che non sbagli il colpo nemmeno questa volta.

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