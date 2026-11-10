I Westside Cowboy sono dei giovani quanto apprezzati indie-rockers da Manchester. La leggenda narra si siano incontrati durante gli studi al Royal Northern College of Music, ma di fatto, trovando Jimmy Bradbury da Johnny Roadhouse, rinomato negozio di strumenti musicali dove lavorava come commesso, da lì nacque l’idea di fondare un nuovo progetto senza chissà quali aspettative, nemmeno con l’interesse o le velleità di fare sul serio. Un vero e proprio hobby, addomesticando cover della tradizione folk e parte di un primo repertorio originale, ribattezzato sotto un neologismo da nuovo genere “Britanicana”, un percorso insolito per un gruppo di ventenni.

Questo passatempo, piuttosto velocemente, li ha portati nel gotha delle nuove scommesse, le cosiddette next big thing, già solo con una manciata di brani in cassaforte. Questo fragoroso chiacchiericcio lì ha costretti a dover crescere in fretta, pubblicando, a grande richiesta, il primo album sulla lunga distanza e va detto che quel tanto poco congegnato hobby sta diventando un mestiere dannatamente importante, perché a supporto di “It Goes On“, parte anche un tour europeo, che li porta per la seconda volta a Milano, all’abituale Arci Bellezza: seconda volta ma primissima da headliner, dopo aver aperto per i Black Country New Road ai Magazzini Generali un anno fa.

Oggettivamente questo debutto è una ventata di aria fresca, è quel disco che, a fine anno, metterà d’accordo un po’ tutti e già adesso si sprecano paragoni con colossi discografici ancora punto di riferimento. Il motivo? Senza girarci intorno è veramente un gran bel disco, (per il sottoscritto uno dei migliori tra le uscite varie e non solo di quest’anno). Sembra una frase fatta, ma è così. “It Goes On” è uno di quei lavori, che “al tempo dei fisici“, l’appassionato di turno avrebbe consumato, sgualcendone il libretto del CD. Si, è proprio bello e la “seconda volta” milanese non poteva che andare esaurita in tempo zero, dopo l’annuncio.

Un hype percepito e già ad alti livelli, per una volta non furbo e disegnato strategicamente, ma genuino e sincero: data l’alta richiesta avrebbero già meritato capienze maggiori, ma va bene così, giusto partire dall’underground, per le platee mainstream ci sarà tempo.

La scrittura c’è, l’attitudine pure, e quella sincera dose da approccio naif, li fa percepire veri più che mai, ma poi, come detto sopra, qui ci sono le canzoni. Non vorrei fare paragoni infelici, ma questo esordio merita tutte le attenzioni del caso, un po’ come quelle concesse ultimamente ai Geese, ma forse, senza nulla togliere al collettivo di Brooklyn, ancora di più, perché la numerica dei brani ficcanti targati Westside è decisamente più alta, quasi da riempire tutto il minutaggio a disposizione. I tempi sono molto diversi, ma forse un album così reggerebbe anche il confronto con i tanto citati masterpiece delle decadi precedenti.

Venendo al live di stasera, altrettanto sugli scudi ci stanno gli opener Wyatt, quartetto mancuniano con un solo singolo sulle piattaforme e una grinta già da primi della classe. Ovviamente poco giudicabile il repertorio, totalmente inedito, ma l’impressione sembra ottima. Mezz’ora o giù di lì e a risentirci con il probabile album d’esordio.

21,30 precise ecco i Westside on stage, per un concerto, a mio parere, “storico” per tutto che si è detto sopra. Trattasi infatti di una prima volta “vera” (e non di spalla) di un progetto che probabilmente farà molta strada.

Un’ora tiratissima senza bis, (e questo è motivo di lodi), con un repertorio già da brani evergreen sebbene si tratti di giovanissimi: tre voci simbiotiche quanto in alternanza, con quella di Jimmy Bradbury a fare da capofila, ma tutto s’intreccia alla perfezione e poi, beh, una serie di brani da cantare a voce alta. Tra questi senza dubbio, il (mio) singolo dell’anno “Pin Up Boys” a fare da punta dell’iceberg, ma va detto, non ce n’è una brutta.

Pubblico trasversale anche se, ad occhio, sono più gli over quaranta qui a vedere un gruppo di giovani: sarà che i coetanei, parlando di indie-rock, in Italia almeno, abbia una sorta di conflitto con la contemporaneità? Ne riparleremo.

Concludo, chiedendo: chi non metterà “It Goes On” in alto nella sua playlist di fine anno? Se c’è, alzi pure la mano!

P.S.: Togliamo tranquillamente la parola next da next big thing!