Kali – Ann Butala, Nicole Johnson, Eva (Moon) Palmar – De Melo, Katelyn Molgard tornano col secondo album “In The Hollow” cinque anni dopo l’esordio “No Taste” e dopo aver aperto una data del tour di Jack White a Toronto, città che continua a essere fondamentale nell’evoluzione e nel sound della band canadese che ha definito e affinato uno stile sempre in bilico tra garage, alt rock, indie rock e metal.

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Brani veloci, ruvidi, decisi, aggressivi come “I Only Like You When I’m Drunk” in apertura, tra riff ferocissimi e una sezione ritmica in gran spolvero, puro rock d’assalto che continua con il basso potente e le relazioni tossiche di di “45″ (“He’s only 45 / And I know he wants to be a better guy“) le chitarre abrasive e sporche di “Loving Kind” da puro headbanging.

Non fa sconti “In The Hollow” ed è un viaggio sfrenato e a tutto volume negli anfratti più bui dell’animo umano, quelli popolati da melodie acide e toste (“The Hunt”) tra gli assoli distorti della title track, l’anticapitalista e violentissima “Galleria Shopping Centre”, una vampiresca e ritmata “Blood Valley” con la batteria indiavolata.

Ventisette minuti e quarantadue secondi rumorosi e intelligenti, che nel finale diventano psichedelici e rabbiosi in “I Wish I Was Mars Volta” e ancora più rock in “Angel Song”. “Low” dopo tanto rumore e devastazione inizia in sordina per poi esplodere in una serie di riff distorti e melodici, degna chiusura di un disco ad alto tasso adrenalinico.