Nel gennaio del 2025 un devastante incendio ad Altadena, in California, distrugge la casa di Bonnie Bloomgarden, cantante delle Death Valley Girls. Nel rogo muore anche il suo cane Tommy. È da questo evento traumatico che nascono le nove tracce di “Welcome To Earth”, il sesto album prodotto dalla band californiana.

Credit: Bandcamp

Nonostante la tragedia che, in qualche modo, lo ha generato, il disco colpisce per energia positiva e vivacità. Questo perché non si tratta di un’opera incentrata sul concetto della perdita, bensì di una sorta di celebrazione in musica di tutte quelle connessioni tra persone e ricordi che svolgono la funzione di rete protettiva in caso di avversità.

Si tratta quindi di un disco di rinascita, pieno di speranza e gioia. Le canzoni sono cariche come non mai, come fossero state scritte avendo in mente una festa psych-rock popolata di appassionati di jazz e bubblegum pop. Del resto le stesse Death Valley Girls hanno sempre trattato il rock come una sorta di circo dell’assurdo: uno strumento malleabile per trasformare paura, dolore, caos e spiritualità in qualcosa di collettivo ed estatico. “Welcome To Earth” non fa eccezione, anzi ne rappresenta forse l’espressione più intima e completa.

Il gruppo riesce a unire mondi musicali assai diversi tra loro dando forma a canzoni ben strutturate e dannatamente orecchiabili. Le armonie in stile girl group anni ’60, per quanto strano possa sembrare, si incastrano alla perfezione con l’onnipresente sassofono di Sarah Safaie e le tastiere di Gregg Foreman, lo storico collaboratore di Cat Power morto poco dopo la fine delle registrazioni del disco.

Le chitarre ruggiscono come avviene sempre nel più tradizionale garage rock, mantenendo sempre in alto quello spirito punk che riesce a “sporcare” piccole gemme pop come “Basic Witch”, “Plant Magic” e “I Love You”. Il mood dell’album resta sempre ondivago, con pezzi giocosi e ballabili che andrebbero forti in qualsiasi party organizzato da adolescenti un po’ su di giri e altri nei quali il tasso di psichedelia è altissimo, con non pochi richiami al blues rock e al cosmic jazz (“Sing For Yourself”, “How Losing Everything In The Fire Taught Me To Love Myself”).

Nel complesso si tratta di un buon album, forse un po’ monotono nonostante la varietà della proposta, ma allegro e scoppiettante quanto basta a regalare una mezz’oretta scarsa di rock psichedelico estremamente fresco e originale.