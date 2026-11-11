Un fragore travolgente, ecco quello che ci investe in pieno ascoltando la prima fatica dei pushbike, terzetto che arriva da Exeter, storica città e capoluogo della contea del Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra. “Little Bastard” è un trionfale EP di 4 brani per 8 minuti, che esce per la The Bird Records, giovane etichetta messa in piedi da Charlie Wayne (Black Country, New Road) e Mita De (ex-Ninja Tune, ex-Brownswood).

I pushbike pagano il loro tributone alle chitarre rumorose dei Dinosaur Jr e dei primi Teenage Fanclub, andando però a mescolarle con riflessi impazziti di power-pop e midwest emo anni ’90, quello che potremmo ricondurre a band fondamentali come Cap’n Jazz o Braid: quindi chitarre che si fanno largo e melodie che ci arrivano in mezzo al fragore, mentre arrivano questi corettoni che ci mandano in estasi (“Go Haed”. Il tutto con una furia contagiosa e una stima per quello che era il C86 che appare lampante.

Insomma, 4 pezzi che ci fanno dire che si sta volando altissimi! Bravi!

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