Amanti del jangle-pop e amanti della Sarah Records vi chiamo a raccolta. L’EP dei The Last Letters è di quelli che non potrà lasciarci insensibili con la sua sensibilità chitarristica che ci rimanda ai tempi d’oro passati.

<a href="https://thelastletters.bandcamp.com/album/long-way-back">Long Way Back by The Last Letters</a>

Viene evocato quel magico mondo sonoro agrodolce, fatto da una cameretta e una chitarra scintillante e tintinnante, quello in cui malinconia, nostalgia e speranze per il futuro si mescolano in modo favoloso, grazie a queste melodie così evocative e suggestive, un po’ come quando ascoltavamo i Brighter per la prima volta e avevamo la pelle d’oca. Ascoltrea un brano come “A Seasonal Shift” ci da la pelle d’oca, perchè perfettamente in grado di evocare eroi guitar-pop che hanno rimpito il nostro cuore.

“Velvet Shadow Kiss”, con la sua freschezza, sembra più vicina a certe band di casa Slumberland che guardano al passato ma che non sono affatto fuori tempo massimo, anzi.

Un EP fenomenale.



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The Last Letters: Bandcamp