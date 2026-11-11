Credit: Percy Walker-Smith

I Feet hanno appena annunciato i dettagli del loro terzo LP, “Gung-Ho“, in uscita il prossimo 2 aprile via Submarine Cats Records, a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Make It Up”.

“Gung-Ho” esplora l’entusiasmo dell’era moderna nel precipitarsi verso il futuro con totale disprezzo per ciò che verrà lasciato alle spalle. Dal punto di vista sonoro, l’album ripropone la caratteristica spavalderia chiassosa della band originaria di Coventry e introduce una raffinatezza più ponderata sia nella strumentazione che nei testi.

Il disco, composto da dieci tracce e prodotto da Ali Chant (Yard Act, Sorry, Dry Cleaning), unisce la caratteristica spavalderia chitarristica e l’umorismo impassibile del quintetto a una rinnovata raffinatezza nei testi, affrontando temi quali il degrado sociale, la stagnazione politica e la disillusione moderna.



Spinto da linee di basso elastiche e riff di chitarra graffianti, il singolo di punta “Slowly” prende di mira l’impazienza britannica e il ritardo nel progresso pubblico. Il cantante George Haverson e la band hanno approfondito la frustrazione e i temi alla base del brano e dell’album in generale:

Sono stufo delle spiegazioni del tipo “dipende” sul perché gli sviluppi nel nostro Paese procedano a un ritmo incredibilmente lento. Sembra che i malintenzionati e i politici di professione vengano pagati e se ne vadano più velocemente di quanto ci voglia per riparare una buca. Dall’HS2 alla Brexit, non posso fare a meno di guardare somme inconcepibili di denaro che vengono gettate nel vuoto del “progresso” senza dare un’occhiata all’orologio. Penso che il timore che la tecnologia possa sostituire le persone sia in parte infondato, se abbiamo già eliminato gli istinti umani e la compassione dalla nostra vita quotidiana. Mi sembra che la nuova generazione sia la più consapevole di questo declino, ma Internet ci offre il lusso di coglierne il lato umoristico da una distanza sempre meno sicura.

“Gung-Ho” Tracklist:

1. Odessa

2. Missing You

3. Planet Blue

4. Too Early To Tell

5. New Model

6. Circuit Board

7. Special

8. All For Love

9. Slowly

10. Batteries