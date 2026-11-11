Credit: Maclay Heriot

“Alien Metal”, il loro ventottesimo LP, era uscito solamente a metà agosto, ma i King Gizzard & The Lizard Wizard non hanno alcuna intenzione di fermarsi e annunciano già il suo successore, “Entropy”, in uscita il prossimo 4 dicembre via p(doom) Records.

Sulla scia di “Alien Metal”, il nuovo disco conferma l’interesse della band australiana per l’Eurorack, un sistema di sintetizzatori modulari basato su diodi e cavi. Joey Walker ha fatto conoscere questa attrezzatura al compagno di band Stu Mackenzie anni fa, portandoli a fare tournée con un imponente setup Eurorack che chiamano affettuosamente “Nathan”, il settimo membro della band.

In contrasto con il rumore digitale di “Alien Metal”, il nuovo album si concentra su groove più luminosi e melodiosi. Il nuovo singolo “Rogue Wave” è descritto come una canzone pop audace e irresistibile, che riporta in auge l’energia dei loro concerti “rave” dal vivo.

Mentre “Alien Metal” è nato in un’unica sessione durante un periodo intenso in cui la band registrava intere giornate di lunghe improvvisazioni con l’Eurorack, “Entropy” è un altro prodotto di quelle sessioni. “Tra tutte le registrazioni che abbiamo fatto con l’Eurorack, c’erano sempre queste due jam che suonavano davvero bene, davvero diverse”, spiega Mackenzie. “Inizialmente, il gruppo aveva pianificato di completare e pubblicare i due album contemporaneamente, ma Alien Metal ha presentato delle sfide che hanno richiesto la piena attenzione del gruppo e, nel corso del processo, Entropy ha cominciato a sembrare un progetto a sé stante, qualcosa che potesse reggersi da solo.”

Sebbene i due album abbiano molto in comune in termini di metodo e concetto — entrambi seguono un’unica tonalità e un unico bpm per tutta la durata — differiscono in dettagli importanti. “I brani di “Alien Metal” sono a 143 bpm e in fa diesis; quelli di “Entropy” sono a 160 bpm e in la”, dice Mackenzie. “”Entropy” è molto più veloce e ha un’energia diversa; in questo album abbiamo esplorato molte soluzioni ritmiche diverse. E mentre Alien Metal aveva un che di sporco e grunge, “Entropy” è più elegante, più armonico, più cosmico.”

Parte del fascino nel realizzare un album come questo sta nell’adottare “un modo diverso di lavorare”, afferma Mackenzie. “Nathan non è uno strumento con una tastiera nel senso tradizionale del termine, ma una macchina gigantesca fatta di cavi folli e tensione elettrica, e questo ti riorganizza il cervello in termini di struttura compositiva e sonorità. Abbiamo sempre cercato con grande impegno di scrivere canzoni in modi diversi.”

“Entropy” Tracklist:

1. Aeon

2. Heaven & Hell

3. Hard Sync

4. Rogue Wave

5. Angel

6. To Mercury…

7. Face Of The Earth

8. Entropy