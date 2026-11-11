Dopo poco più di tre anni e mezzo dall’uscita di “Eye On The Bat“, Palehound ritornerà il prossimo 5 febbraio, via Polyvinyl, con il suo quinto LP, “You Sing Like You’re Joking“.
El Kempner, titolare del progetto, ha coprodotto “You Sing Like You’re Joking” insieme a Julian Fader (Ava Luna) e Katie Von Schleicher (Frankie Cosmos). Anche Nick Hakim ha contribuito alla registrazione dell’album.
Un comunicato stampa sottolinea che, dal suo ultimo album, Kempner si è radicata ancora di più nella scena musicale newyorkese, stringendo legami con artiste come Cassandra Jenkins, Adrianne Lenker, Samia e Annie DiRusso. Samia e la DiRusso si sono entrambe esibite il mese scorso alla residenza “You’re Joking!” della Kempner a Ridgewood, New York, che ha registrato il tutto esaurito, per raccogliere fondi a favore dell’Immigrant Defense Project, mentre la Jenkins si esibirà questo giovedì in occasione della serata conclusiva della residenza.
El spiega:
Nella musica le relazioni sono davvero diverse. Perché abbiamo tutte questo elemento fondamentale che ci unisce ed è un punto di partenza straordinario per l’amicizia… Sono stata davvero fortunata a crescere in un ambiente DIY. Sento di essermi finalmente stabilizzata in qualcosa che mi sembra più solido e pienamente formato.
Ad anticipare la release ecco il singolo “Natural Disasters”, accompagnato da un video diretto da Rachel Brown dei Water From Your Eyes.
“You Sing Like You’re Joking” Tracklist:
1. Incisions
2. Hourglass
3. The Midwest
4. Patio
5. Natural Disasters
6. Target
7. Color
8. Sum Of Our Days
9. Sleep Through Anything