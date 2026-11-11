Credit: Tonje Thilesen

Dopo poco più di tre anni e mezzo dall’uscita di “Eye On The Bat“, Palehound ritornerà il prossimo 5 febbraio, via Polyvinyl, con il suo quinto LP, “You Sing Like You’re Joking“.

El Kempner, titolare del progetto, ha coprodotto “You Sing Like You’re Joking” insieme a Julian Fader (Ava Luna) e Katie Von Schleicher (Frankie Cosmos). Anche Nick Hakim ha contribuito alla registrazione dell’album.

Un comunicato stampa sottolinea che, dal suo ultimo album, Kempner si è radicata ancora di più nella scena musicale newyorkese, stringendo legami con artiste come Cassandra Jenkins, Adrianne Lenker, Samia e Annie DiRusso. Samia e la DiRusso si sono entrambe esibite il mese scorso alla residenza “You’re Joking!” della Kempner a Ridgewood, New York, che ha registrato il tutto esaurito, per raccogliere fondi a favore dell’Immigrant Defense Project, mentre la Jenkins si esibirà questo giovedì in occasione della serata conclusiva della residenza.

El spiega:

Nella musica le relazioni sono davvero diverse. Perché abbiamo tutte questo elemento fondamentale che ci unisce ed è un punto di partenza straordinario per l’amicizia… Sono stata davvero fortunata a crescere in un ambiente DIY. Sento di essermi finalmente stabilizzata in qualcosa che mi sembra più solido e pienamente formato.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Natural Disasters”, accompagnato da un video diretto da Rachel Brown dei Water From Your Eyes.

“You Sing Like You’re Joking” Tracklist:

1. Incisions

2. Hourglass

3. The Midwest

4. Patio

5. Natural Disasters

6. Target

7. Color

8. Sum Of Our Days

9. Sleep Through Anything