C’è un asse sotterraneo, una linea di sangue e paranoia che unisce la Londra claustrofobica dei primi anni ’80 a questa fottuta Rotterdam del 2026. Al centro di questo legame ci sono i Library Card e il loro dirompente debutto, “Peeling An Orange In Just One Go”. Ascoltare questo disco non è un esercizio intellettuale: significa fare un salto nel vuoto per capire il presente, muovendosi tra la nebbia portuale che ti entra nei polmoni, il cinismo metropolitano e chitarre che ti tagliano la faccia come lamette d’acciaio dimenticate in tasca.

Credit: Bandcamp

Se volete capire la geometria controllata dei Library Card, dovete salire in macchina, schiacciare l’acceleratore sull’autostrada olandese e lasciarvi alle spalle Amsterdam. Nella capitale i canali sono roba da cartolina per turisti americani con la bocca aperta, la vita scorre rassicurante e la musica indie-pop è una melassa levigata, spendibile, buona solo a farvi dormire in piedi.

Ma quando entrate a Rotterdam, l’impatto è quello di una grappa clandestina a 48 gradi buttata giù tutta d’un fiato. Niente fronzoli, solo puro calore incendiario che vi brucia le illusioni e vi riporta alla realtà.

La città, ricostruita con un brutale modernismo dopo che le bombe l’hanno rasa al suolo, è una distesa di cemento spietato, specchi d’acqua industriali e grattacieli che la band descrive come “lapidi che riflettono le nostre sagome nere“. I giovani di Rotterdam non vogliono compiacervi, non gliene frega un cavolo del vostro gradimento. Sono cresciuti con l’etica del lavoro portuale e l’orgoglio proletario dei quartieri popolari – lo stesso fegato che accende la rivalità calcistica tra Feyenoord e Ajax. Usano la musica come un cantiere aperto, rifiutando la pulizia pop della capitale per rifugiarsi nel rumore DIY delle sale prove locali. È una sfida aperta all’estetismo fighetto di Amsterdam. E sapete cosa? Hanno ragione loro.

Il cuore pulsante di questo disastro controllato è la voce di Lot van Teylingen. Il suo modo di declamare i testi evoca una gloriosa e maledetta linea di successione dello spoken word. Sento il fantasma artistico di Anne Clark che nel 1983 recitava l’alienazione di “Sleeper in Metropolis” sopra i synth glaciali della darkwave. Ma ci sono anche i lividi del presente: il distacco magnetico e fottutamente deadpan di Florence Shaw dei Dry Cleaning – con quella capacità di sputare nevrosi quotidiane con l’apparente apatia di chi legge un foglietto illustrativo dei sedativi – e il flusso lirico, denso e viscerale di Kae Tempest. Lot trasforma la poesia in una performance teatrale e sociale, una fottuta valvola di sfogo per la tensione accumulata nelle vostre grigie routine aziendali.

Sarebbe un errore da critici pigri e annoiati liquidare i Library Card come l’ennesima band post-punk che punta tutto sul nichilismo e sul baccano fine a se stesso. Questo quartetto dimostra una tecnica superlativa, geometrica e quasi math-rock, capace di gestire i vuoti e i silenzi con una precisione che fa male.

Il re indiscusso di questa sporca architettura è il batterista, Emre Karayalçin. In una band guidata da una voce recitata che si rifiuta di darvi un ritornello o un gancio melodico tradizionale, lo strumento di Emre compie una magia rara: ha un modo così fluido, liquido e maledettamente naturale di muoversi tra le pelli che sembra letteralmente rubare la melodia che Lot si rifiuta di cantare.

La prova regina di questa tecnica la trovate in quella gemma che è “Out of Context“: Emre non si limita a dare il tempo, ma sposta gli accenti, dialoga con le chitarre spigolose e taglienti di Mitchell Quitz e inventa controcanti ritmici che “cantano” al posto della voce. Insieme al basso pulsante di Kat Kantman, la batteria traccia linee incredibilmente agili. È proprio questa maestria tecnica che permette al disco di non suonare mai monocromatico o pretenzioso come l’art-rock della Londra bene.

Chiamatelo pure “un trattato di psicogeografia in dieci tracce”, se questo vi fa sentire più colti. Ma la verità è che “Peeling An Orange In Just One Go” è il suono di Rotterdam che va a riprendersi la corona della musica alternativa olandese a calci nel sedere, unendo la tradizione dello spoken word britannico più viscerale a una sezione ritmica jazz-punk devastante.



Un debutto eccezionale, viscerale e geometrico, il tipo di disco che vi ricorda perché vale ancora la pena perdere il sonno e sprecare la vita dietro a dei geni capaci di trasformare una cantina nel centro del mondo.