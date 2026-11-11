I Lemonheads pubblicheranno il 22 gennaio il loro nuovo album in studio, “Townesville”: una raccolta interamente dedicata alle canzoni del leggendario cantautore texano Townes Van Zandt. Registrato a Nashville, il disco ritrae un Evan Dando maturo al suo massimo livello di autenticità e sincerità, un artista che, proprio come lo stesso Van Zandt, ha vissuto in prima persona ogni miglio delle sue canzoni, incarnando lo spirito inquieto di un vero trovatore americano.

“Townesville” (anticipato dal singolo “Fare Thee Well, Miss Carousel”), ci dicono le note stampa, è pervaso da un senso di famiglia, da un legame affettuoso e da una straordinaria sincronia. Lungi dall’essere un semplice omaggio, l’album intreccia una cerchia intima di collaborazioni speciali lungo tutta la tracklist. Katie Belle Van Zandt, figlia di Townes, contribuisce con il suono percussivo dei cucchiai, portando il retaggio ancestrale direttamente nelle registrazioni. L’icona della musica brasiliana Almir Sater apporta il calore risonante e rustico del Brasile centrale con il suo caratteristico suono di viola caipira. Dando condivide un commovente duetto con la sua figliastra, Beatriz Sater, che rappresenta uno dei momenti vocali più toccanti dell’album. Gibby Haynes (Butthole Surfers) presta la sua inconfondibile presenza vocale all’iconica ballata “Pancho and Lefty”. La band emergente di Nashville Paperview apporta energia giovanile e armonia ai paesaggi sonori stratificati del progetto.

Tracklist:



No Place To Fall

Pancho and Lefty

Loretta

Rake

Fare Thee Well, Miss Carousel

I’ll Be Here In The Morning

Tower Song

For The Sake Of The Song

Tecumseh Valley

If I Needed You

Snow Don’t Fall

To Live Is To Fly