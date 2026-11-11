Credit: Oliver Bromidge

Di Benza e Anban

Al Tenax di Firenze i Molotovs hanno messo in scena un concerto energico e senza compromessi, confermando quella reputazione da gruppo “da palco” che si sta costruendo nel circuito rock alternativo europeo.



Il giovane trio britannico mescola mod revival, garage, pub rock e punk britannico, guardando apertamente a The Jam, Clash e certa new wave inglese con una attitudine simile ai Green Day dei primi periodi. I brani sono caratterizzati da chitarre taglienti, melodie immediate e un gusto spiccato per il songwriting britannico più classico. Dal vivo, però, la sensazione è che la band scelga deliberatamente di spingere eccessivamente sull’acceleratore, forse anche per compensare i limiti che dal vivo quasi tutti i trio si trovano ad affrontare in termini di resa.



Al Tenax l’approccio è stato aggressivo, diretto, ritmi serrati, volumi forse troppo elevati per il sound proposto il tutto condito da una buona presenza scenica. Un’attitudine certamente coinvolgente, che ha saputo compensare almeno in parte l’affluenza non particolarmente numerosa di pubblico, con i musicisti impegnati a suonare come se si trovassero davanti a una sala gremita.

Credit: Anban



Se da un lato questa carica “incendiaria” rappresenta senza dubbio il punto di forza dello show, dall’altro finisce per diventare anche il suo limite. In diversi momenti la performance appare infatti un po’ troppo sguaiata nella ricerca dell’impatto immediato. Il risultato è che il concerto assume contorni decisamente più punk rock rispetto a quanto emerge dalle registrazioni in studio. Ed è proprio qui che nasce la principale riserva: chi conosce i Molotovs principalmente attraverso i dischi potrebbe faticare a riconoscere alcune delle caratteristiche che ne definiscono l’identità. Le sfumature melodiche e le tipicità del sound britannico dal vivo vengono spesso sacrificate a favore della carica e dell’energia. Si riconoscono solo in alcuni “encore” acustici eseguiti a fine set dal solo frontman, sulla scia di Jake Bugg.



Resta comunque la prova di una band giovane, affamata e determinata a conquistarsi una propria fetta di pubblico. Al Tenax i Molotovs hanno mostrato soprattutto il loro lato più ruvido e istintivo: esaltante per chi cerca adrenalina e impatto fisico, meno efficace per chi avrebbe voluto ritrovare anche le qualità compositive che rendono interessante il loro materiale su disco. Una serata tutto sommato intensa e divertente, dunque, ma che lascia la sensazione di una band ancora alla ricerca del giusto equilibrio tra furia da palco e personalità musicale.