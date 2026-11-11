La storia degli Olivia Tremor Control si chiude definitivamente con “The Same Place”, primo album di inediti in quasi ventisette anni. Registrato nel corso di numerose sessioni svoltesi tra il 1988 e il 2026, il disco si presenta agli ascoltatori sotto una duplice veste.

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Non solo rappresenta la chiusura di una storia breve ma appassionante, segnata da opere importantissime per la neopsichedelia come “Dusk At Cubist Castle” e “Black Foliage”, ma anche un omaggio alle due anime del gruppo, ovvero i prematuramente scomparsi Will Cullen Hart e Bill Doss.

Fu proprio quest’ultimo, morto per un aneurisma nel 2012, a iniziare a porre le primissime basi per “The Same Place” nel 2002, un paio di anni dopo lo scioglimento della band. I lavori si intensificarono a partire dal 2009, a reunion avvenuta, per poi proseguire in maniera estremamente lenta fino all’infarto che nel 2024 stroncò la vita del povero Will Cullen Hart (spirato proprio il 29 novembre, giorno in cui vennero pubblicati i primi due brani estratti dall’album).

Nelle sue sfortunatissime fasi finali, quindi, il disco si è trasformato in un vero e proprio tributo postumo agli Olivia Tremor Control, completato con il prezioso supporto di altri esponenti del mitologico collettivo Elephant 6. Fra questi spiccano i nomi di Andrew Rieger, Derek Almstead, Julian Koster, Heather McIntosh e, last but not least, Jeff Mangum dei Neutral Milk Hotel che suona la batteria in “Timewaster” e canta in “The Same Old Place”.

Nel nutrito elenco di ospiti sorprende la presenza di David Barbe, bassista degli Sugar, che presta la sua ugola per i numerosissimi cori che contraddistinguono le ventisette tracce in scaletta, aggiungendo una sfumatura di candido pop alla Brian Wilson a un viaggio folk-rock-psichedelico contraddistinto da una grande varietà di stili e linguaggi.

Una delizia per le orecchie se siete amanti del genere, e soprattutto delle produzioni della Elephant 6 Recording Company: un’onda coloratissima di ritmi e melodie che si sviluppa seguendo le intuizioni spesso geniali dei compianti Will Cullen Hart e Bill Doss, impreziosite da arrangiamenti ricchi ma sempre nei limiti di quell’estetica lo-fi che è legge in questo contesto.

Fiati, archi e strumenti musicali di ogni tipo danno profondità a brani che sprizzano gioia e solarità da tutti i pori, pur con accenni lisergici a rendere il tutto più movimentato e “allucinante”, in maniera simile a quanto avveniva nello slacker rock tipico degli anni ‘90.

Ma oltre a canzoni quasi festaiole come “Advice Frome The Oceans”, “Timewaster” e “Halfway Down”, in “The Same Place” trovano spazio esperimenti interessanti come “The Same Old Place”, un pastiche beachboysiano farcito di armonie vocali e chitarre garage, “Leaf”, una piccola perla di folk bucolico che si chiude al suono di distorsioni super-acide, “Garden Of Light”, un impressionante esempio di maestria jangle pop, e quello più ambizioso di tutti, ovvero “Path Of The Parallels”.

Si tratta di una suite divisa in sette parti nella quale gli Olivia Tremor Control, al massimo del loro fulgore psichedelico, si divertono a giocare con suoni ipnotici, atmosfere esotiche, rumori ambientali, collage surreali senza mai perdere il filo di un discorso pop che, in questo caso, si fa progressivo nonostante gli immancabili riferimenti al passato; a quella patina vintage anni ’60 e ’70 che permea l’intera opera.

A fine ascolto si resta un po’ con l’amaro in bocca, consapevoli del fatto che non ci saranno bis. Fa comunque piacere avere tra le mani un disco tutt’altro che scontato, frutto di mille difficoltà e tragedie, che rende pienamente giustizia al genio sottovalutato di due songwriter morti troppo giovani.