I RIP Magic progetto di Marco Pini dei Sorry e Felix Bayley – Higgins da qualche anno sono una delle band più chiacchierate di Londra in ambito dance punk. Tyler, the Creator è un fan della prima ora, James Murphy degli LCD Soundsystem ha prodotto un loro singolo, hanno aperto i concerti proprio degli LCD Soundsystem, dei Fcukers, dei Tame Impala.

L’esordio “1,2,3” lungamente atteso esce per la Section1 (sottoetichetta della Partisan) con una line- up a cui si sono aggiunti Beth Boswell – Knight e Pedro Takahashi. Quarantadue minuti che uniscono ritmi hip- hop (“Crowd”) su una base elettronica ad alto tasso di creatività come dimostrano “Spit” e soprattutto “Screwdark”.

I Gorillaz oltre a LCD Soundsystem, il primo Beck e ai Tame Impala sono punti di riferimento importanti in un album che fonde generi diversi, gioca con i sample e l’elettronica futurista di “Light Over There”, con l’intensità di “Crestfall” e brani come “Loverboy” e “Slacker” che ricordano proprio la band di Damon Albarn.

“Rock” melodica e distorta, la batteria furiosa di “End Song”, il divertimento a tutto campo di “Stadium Drive”, “5words” tra dance e techno sono alcuni degli spunti di un album decisamente fuori dagli schemi, esplosivo e eclettico, curioso e vivace, da ascoltare più volte per scoprire sempre nuove sfumature.

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