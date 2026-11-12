Esiste un filone del rock oggi quasi dimenticato, difficile da collocare persino in un panorama musicale da sempre pieno di etichette. Il che è strano, perché il sound in questione godette di un successo commerciale non indifferente tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70. Per tutta una serie di ragioni, tuttavia, andò progressivamente a estinguersi nell’indifferenza dei più. Il genere musicale di cui sto parlando è quello che alcuni chiamano brass rock.

Un linguaggio variegatissimo – nel quale è facile imbattersi in elementi di funk, blues, soul, jazz, country, progressive, hard rock e psichedelia – che si distingue dalla massa per un motivo preciso: l’onnipresenza e/o la pervasività della sezione fiati. Qui gli ottoni non sono un semplice accompagnamento, ma costituiscono il nucleo sonoro e melodico di brani caratterizzati da arrangiamenti curati nei minimi dettagli, con accenti e soluzioni metriche non sempre convenzionali.

Per suonare brass rock era necessario essere musicisti virtuosi. Purtroppo, come è noto, un elevato livello tecnico quasi mai rappresenta un aspetto positivo se si punta alla costruzione di un fenomeno musicale alla moda. E in alcuni casi particolarmente sfortunati non si riesce neppure ad attecchire nel tempo, magari sparendo dal mainstream per ritirarsi nelle retrovie.

Il genere finì per avere vita breve sia per i costi di produzione esorbitanti – gli organici numerosi comportano spese ingenti – sia per una collocazione stilistica che, ancora oggi, in molti casi risulta scivolosa. Inoltre, mancò la piena legittimazione da parte di una critica rock che, sul finire degli anni ’70, iniziò a preferire l’impatto del punk e del post-punk alle sonorità più articolate e, in molti casi, pompose.

Il brass rock ha sempre dovuto fare i conti con le sue contraddizioni: troppo elaborato per essere identificato con il rock più diretto e genuino (ma anche radiofonico e commerciale, se siete attaccati al vil denaro) e troppo legato alla tradizione per essere assimilato al progressive e alla fusion, due generi sui quali ha comunque avuto un enorme impatto.

Ma è proprio in questa sua natura sfuggente che si cela la grandiosità di un fenomeno musicale che, come un indiavolato assolo di sax tenore, è esploso in una supernova creativa dalla quale hanno preso forma o ispirazione numerosi stili tra loro assai diversi, tutti accomunati però da una certa mancanza di appeal modaiolo (lo yacht rock, l’AOR, il jazz rock, la disco music…).

Questo nuovo box set della Cherry Red Records, intitolato “Brass Tacks (A Horn Rock Experience 1968-1975)”, getta un fascio di luce su una breve ma rilevante fase storica del rock inglese e statunitense fatta di band dai nomi chilometrici o terrificanti e dozzine di album senza titolo (i Blood, Sweat & Tears e i Chicago furono maestri di questa strana arte).

Tre CD per far scintillare ancora una volta quel bel sound potente, solenne, quasi orchestrale, che in molti casi riusciva a farsi anche nervoso, funkeggiante, oscuro o psichedelico. In parole povere, un suono orgiastico – proprio come la calda ammucchiata di trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti e flicorni dalla quale nacquero le tracce contenute in questa corposa compilation. Di seguito, dieci deep cuts tratte dalla gargantuesca opera, arricchita dalle esilaranti note di copertina scritte dal più che esperto Martin Callomon.

GOTHAM

Ease My Mind

Un solo album in studio, pubblicato da una sussidiaria della Motown, per questa esplosiva band funk rock che avrebbe meritato un po’ di fortuna in più.

DEAR MR. TIME

Your Country Needs You?

Nella sua prima fase, questa oscura band progressive britannica pubblicò un solo album (“Grandfather” del 1970). Negli ultimi dieci anni, tuttavia, sono tornati in pista con ben due uscite discografiche. Noi vogliamo ricordarli con questo buon pezzo che deve molto all’esempio dei King Crimson di “In the Court of the Crimson King”.

HEAVEN

Things I Should’ve Been

Probabilmente va a questa jazz rock band britannica la paternità dell’etichetta brass rock. Il loro unico album del 1971, infatti, si intitola proprio “Brass Rock 1”. La traccia qui presentata è una vera e propria bombetta, dominata da arrangiamenti di fiati maestosi e dinamici che si scontrano con chitarre elettriche fumanti di rabbia. Peccato non aver avuto un “Brass Rock 2”!

ARCHIE WHITEWATER

Lament For The Walking Dead

Un brano pieno di fascino, in bilico tra jazz e soul, con venature psichedeliche a impreziosire il tutto. Gli statunitensi Archie Whitewater non ottennero alcun successo nell’arco della loro breve carriera, terminata nei primi anni ’70 dopo un solo album dato alle stampe. Qualche decennio dopo, tuttavia, la musica della band si è trasformata in una fonte inesauribile di sample e campionamenti per numerosi produttori hip-hop.

RED ALLIGATOR

Slow Down

Dietro il nome Red Alligator si nascondeva il solo Miki Dallon, produttore britannico che negli anni ’60 lavorò anche con i Sorrows (in Italia si fecero un nome grazie alla partecipazione a un musicarello e a un Cantagiro). Il brano “Slow Down”, un buon esempio di musica beat “energizzata” da una forte dose psichedelica, uscì come singolo ma non scalò le classifiche. A causa del flop, il progetto venne abbandonato immediatamente senza che venisse mai creata una band ufficiale.

TITUS GROAN

It Wasn’t For You

Un bel pezzo potente, a metà strada tra progressive rock e rhythm and blues, per questa oscura band britannica autrice di un unico album pubblicato nel 1970.

WALRUS

Who Can I Trust?

Un brano graffiante nel quale l’energia dell’hard progressive rock si fonde a un tiratissimo groove funk e a una sezione fiati vicina al jazz più moderno. A firmarlo sono i Walrus, un ottetto britannico durato quanto un gatto in tangenziale.

THE FUNKY BOTTOM CONGREGATION

Things About Yourself

Un sound acido e ipnotico per questo brano che unisce l’immediatezza tipica del beat ai colori sorprendenti della più antica psichedelia. A registrarlo furono alcuni quotatissimi sessionmen inglesi che speravano di ottenere una hit.

TRIFLE

Alibi Annie

Questo è un pezzo davvero interessante, per molti versi avanti coi tempi. Certo, ci sono l’energia e l’immediatezza tipiche del pop rock di maggior presa, ma a fare la differenza è una complessità strumentale degna della proto-fusion, arricchita ulteriormente da elementi del rhythm and blues e della psichedelia più acida. Purtroppo la vita dei britannici Trifle fu brevissima, e per motivi decisamente drammatici: il cantante della band, George Bean, morì prematuramente nella primavera del 1972.

MR. FLOOD’S PARTY

Compared To What

Nato come cover di un brano del cantante soul Gene McDaniels e inizialmente destinato al flop, questo scoppiettante R&B up-tempo fu poi riscoperto dai DJ del Northern Soul, diventando un pilastro della mitologica subcultura musicale britannica.