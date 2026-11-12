“Buzzing in My Head” è il nuovo singolo di Weird Nightmare, il progetto solista di Alex Edkins, cantante e chitarrista degli ex METZ.
Il brano racconta di quella persona, quel luogo, quella cosa, quel ricordo o quell’esperienza che continuano a occupare i nostri pensieri, anche quando siamo svegli, fino a diventare una distrazione costante e impedirci persino di portare a termine le più semplici attività quotidiane.
Registrato al Palace Sound di Toronto da Graham Walsh e mixato da Kenneth Roy Meehan, il singolo vede la partecipazione di Loel Campbell alla batteria e Matthew Kuester al basso, già al fianco di Edkins nel suo ultimo album “Hoopla”, pubblicato all’inizio di quest’anno.