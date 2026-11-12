Grande ritorno in Italia per i Neurosis, una delle band sludge/post-metal maggiormente amate dai fan. Neurosis si ripresenteranno nel nostro Paese il prossimo anno per due appuntamenti imperdibili: il gruppo di Oakland sarà in concerto il 23 giugno 2027 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA) e il 24 giugno 2027 all’Alcatraz di Milano.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
- in prevendita tramite il sito della band
- vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e rivendite autorizzate dalle ore 10:00 del 13 novembre.
23 giugno 2027 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi
24 giugno 2027 – Milano, Alcatraz