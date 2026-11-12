I Bluvertigo tornaranno in tour, l’anno prossimo, per i 30 anni di “Metallo non Metallo”, il loro secondo album.

Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo.

Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso.

Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non Metallo.

Biglietti disponibili su vivaticket.com e kashmirmusic.it e circuiti autorizzati