I Bluvertigo tornaranno in tour, l’anno prossimo, per i 30 anni di “Metallo non Metallo”, il loro secondo album.
Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo.
Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso.
Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non Metallo.
Biglietti disponibili su vivaticket.com e kashmirmusic.it e circuiti autorizzati
5 Marzo – Perugia, Urban
6 Marzo – Senigallia (An), Mamamia
12 Marzo – Padova, Hall
16 Marzo – Milano, Alcatraz
18 Marzo – Treviso, New Age
20 Marzo – Nonantola (Mo), Vox Club
24 Marzo – Roma, Atlantico
25 Marzo – Firenze, Viper C/O Tenax