I Gatta Morta, il supergruppo che vede insieme Buzz Osborne dei Melvins e JD Pinkus dei Butthole Surfers, hanno annunciato il loro album di debutto, “Immaculator“, in uscita il 12 febbraio per la Ipecac Records.

La band, a cui partecipano anche Clinton Jacob (mr.phylzzz) e del batterista Coady Willis (Big Business, High on Fire, Melvins), ha pubblicato il nuovo singolo “Music for Furbies”.

Jacob ha detto del brano: «Ho proposto “Music for Furbies” e tutti l’hanno accolta con entusiasmo. Adoro ciò che ognuno di questi ragazzi apporta a una canzone e, com’era prevedibile con questo gruppo, siamo riusciti a creare qualcosa di assolutamente tosto. Non potrei essere più felice di come è venuto fuori. Sono abbastanza sicuro che i Furbies approverebbero».

“Immaculator” contiene tutti e quattro i brani dell’EP di debutto della band, “Burn Witch Burn”, più sei tracce aggiuntive.

Osborne ha detto: «Ho pensato che potessimo metterci al lavoro, scrivere qualche canzone e vedere se ne veniva fuori qualcosa. E così è stato. Tutti hanno portato delle idee e nessuno si è mostrato geloso delle proprie. Le cose hanno semplicemente cominciato a prendere forma. L’obiettivo iniziale era scrivere tre canzoni, e ne abbiamo tirate fuori sei nei primi cinque giorni! Tutti hanno contribuito in qualche modo a queste canzoni. Un vero lavoro di squadra».

Tracklist:

