I Gatta Morta, il supergruppo che vede insieme Buzz Osborne dei Melvins e JD Pinkus dei Butthole Surfers, hanno annunciato il loro album di debutto, “Immaculator“, in uscita il 12 febbraio per la Ipecac Records.

La band, a cui partecipano anche Clinton Jacob (mr.phylzzz) e del batterista Coady Willis (Big Business, High on Fire, Melvins), ha pubblicato il nuovo singolo “Music for Furbies”.

Jacob ha detto del brano: «Ho proposto “Music for Furbies” e tutti l’hanno accolta con entusiasmo. Adoro ciò che ognuno di questi ragazzi apporta a una canzone e, com’era prevedibile con questo gruppo, siamo riusciti a creare qualcosa di assolutamente tosto. Non potrei essere più felice di come è venuto fuori. Sono abbastanza sicuro che i Furbies approverebbero».

“Immaculator” contiene tutti e quattro i brani dell’EP di debutto della band, “Burn Witch Burn”, più sei tracce aggiuntive.

Osborne ha detto: «Ho pensato che potessimo metterci al lavoro, scrivere qualche canzone e vedere se ne veniva fuori qualcosa. E così è stato. Tutti hanno portato delle idee e nessuno si è mostrato geloso delle proprie. Le cose hanno semplicemente cominciato a prendere forma. L’obiettivo iniziale era scrivere tre canzoni, e ne abbiamo tirate fuori sei nei primi cinque giorni! Tutti hanno contribuito in qualche modo a queste canzoni. Un vero lavoro di squadra».

Tracklist:

  1. Black Hall
  2. Taco Bellboy
  3. Jailbake
  4. Clear Smoke
  5. Victims of the Universe
  6. Nothing Cleans Like Fire
  7. Give This to Samson
  8. Haint
  9. Music for Furbies
  10. Child of a Burning Tire