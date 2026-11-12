Mad Professor, Credit Press / DNA Concerti

In occasione dei suoi 10 anni, Manifesto, il festival che unisce avanguardie sonore, sperimentazione e arti visive, torna dal 25 al 29 novembre tra Monk, Chiesa Valdese e Nuovo Teatro Orione con una lineup che privilegia, come sempre, la dimensione del live e della performance audiovisiva.

Dal maestro del dub Mad Professor, affiancato da DJ King Karmz, ad Alessandro Cortini, tra i più influenti sperimentatori elettronici del nostro tempo, che presenta per la prima volta a Roma il suo live audiovisivo Nati Infiniti. Dalle atmosfere ambient di Carmen Villain, protagonista di una nuova generazione di compositrici capaci di ridefinire i confini della musica elettronica, al pioniere della dubstep Kode9, che porta per la prima volta nella Capitale il suo progetto audiovisivo Escapology. E ancora Quantic, instancabile esploratore musicale capace di immergersi totalmente nelle scene locali e nelle culture di tutto il mondo e Maria Arnal, tra le voci più innovative del panorama spagnolo, attesa per un’unica data italiana con il live a/v legato al suo primo album dove la tecnologia viene usata per dar vita a nuove forme di polifonia. A completare la lineup Populous, una delle personalità più riconoscibili dell’elettronica italiana con uno Special Cumbia Set e ancora Norf Tech, Laura Agnusdei, Blak Saagan, Orange Combutta, Amore Audio, Enea Pascal e Leonar.

In dieci anni, il festival ha disegnato anche una particolare geografia culturale della Capitale. Il Monk è stato il punto di partenza di un percorso che ha gradualmente raggiunto e coinvolto alcuni dei luoghi più significativi della vita musicale romana: dagli spazi indipendenti e alternativi, come Angelo Mai e la redazione di Scomodo, fino a istituzioni come l’Auditorium Parco della Musica e il Palazzo delle Esposizioni. Un percorso che ha messo in relazione scene, pubblici e spazi differenti, contribuendo a costruire una mappa della città attraverso la musica e al quale, con Manifesto Cinema, si aggiungono anche il Cinema Troisi e il Nuovo Cinema Aquila.

Il full pass, il Monk Pass e i biglietti per le singole giornate di musica e cinema sono su https://www.manifestofest.it/ e DNA Concerti.

Per il pubblico under 26 anni, su tutte le tipologie di ticket e pass, è previsto uno sconto del 20% che è possibile richiedere tramite mail scrivendo a info@dnaconcerti.com.

Nelle serate al Monk – il 28 e 29 novembre – grazie al progetto AAA (All Access Area) sarà possibile, per le persone sorde, usufruire di giubbotti specifici vibranti con i quali possono percepire la musica.

25 nov 2026

Roma, Teatro Nuovo Orione



Alessandro Cortini – Nati infiniti LIVE A/V

Carmen Villan

27 nov 2026

Roma, Chiesa Valdese IV Novembre



Black Saagan

Laura Agnusdei presenta 4 Poesie



28 nov 2026

Roma, Monk



Enea Pascal LIVE SET

Maria Arnal LIVE

Norf Tech LIVE A/V

Orange Combutta

Quantic DJ SET



29 nov 2026

Roma, Monk



Amore Audio LIVE A/V

Kode9 – Escapology LIVE A/V

Leonar DJ SET

Mad Professor + Dj King Karmz

Populous DJ SET