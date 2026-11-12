Credit: Eric Daniels

I Sophs tornano con nuova musica dopo l’album di debutto “GOLDSTAR“, uscito all’inizio del 2026, presentando lo stand-alone “It’s A Fever”.

Il brano, estremamente orecchiabile, continua a mettere in luce quella scrittura pop-rock classica che è diventata il tratto distintivo della band, con la voce del frontman Ethan Ramon in primo piano in un ritornello incredibilmente trascinante. Come sempre accade con i The Sophs, però, il tono cambia e sorprende nel bridge, che conduce a un assolo di chitarra capace di evocare le sonorità dei Cure e i brani indie da pista da ballo degli anni Duemila.