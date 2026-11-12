Credit: Marine Benjamin

Sull’onda del trionfo internazionale riscosso dall’acclamato album “choke enough“, Oklou ha annunciato la pubblicazione della colonna sonora originale di “In Waves” (pre-order), il lungometraggio d’animazione a tema surf diretto da Phuong Mai Nguyen — tratto dall’omonimo graphic memoir di AJ Dungo — che debutterà su Netflix il prossimo 11 dicembre.

Già presentato in anteprima alla Settimana della Critica di Cannes, il film vede la producer e cantautrice francese co-firmare le musiche insieme al connazionale ROB, mescolando partiture orchestrali, tessiture elettroniche e sensibilità pop per raccontare la giovinezza, la passione per il surf e la fragilità di fronte alla malattia.

Ad anticipare l’uscita della colonna sonora (già disponibile in pre-order anche nei formati fisici vinile e CD) è il primo brano estratto “The Swirl Ahead”, un pezzo caratterizzato da sintetizzatori scintillanti e da un crescendo emotivo che riflette appieno la cifra stilistica raffinata e visionaria dell’artista:

Quest’ultimo progetto corona un anno straordinario per Oklou, reduce da un fortunato tour mondiale, da prestigiosi riconoscimenti critici e dalle recenti collaborazioni di altissimo profilo che l’hanno consacrata tra le voci più originali della scena pop contemporanea.

“In Waves” tracklist:

Tracklist:

  1. meeting the wave
  2. the wave
  3. kristen
  4. facebook
  5. sweet sixteen
  6. miss you
  7. abrazo
  8. the swirl ahead
  9. here
  10. moon
  11. family
  12. morning
  13. back
  14. nyc
  15. the wind
  16. every second
  17. the wave call
  18. in waves
  19. friends
  20. the promise
  21. fly again
  22. lilac
  23. piano song