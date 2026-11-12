Sull’onda del trionfo internazionale riscosso dall’acclamato album “choke enough“, Oklou ha annunciato la pubblicazione della colonna sonora originale di “In Waves” (pre-order), il lungometraggio d’animazione a tema surf diretto da Phuong Mai Nguyen — tratto dall’omonimo graphic memoir di AJ Dungo — che debutterà su Netflix il prossimo 11 dicembre.
Già presentato in anteprima alla Settimana della Critica di Cannes, il film vede la producer e cantautrice francese co-firmare le musiche insieme al connazionale ROB, mescolando partiture orchestrali, tessiture elettroniche e sensibilità pop per raccontare la giovinezza, la passione per il surf e la fragilità di fronte alla malattia.
Ad anticipare l’uscita della colonna sonora (già disponibile in pre-order anche nei formati fisici vinile e CD) è il primo brano estratto “The Swirl Ahead”, un pezzo caratterizzato da sintetizzatori scintillanti e da un crescendo emotivo che riflette appieno la cifra stilistica raffinata e visionaria dell’artista:
Quest’ultimo progetto corona un anno straordinario per Oklou, reduce da un fortunato tour mondiale, da prestigiosi riconoscimenti critici e dalle recenti collaborazioni di altissimo profilo che l’hanno consacrata tra le voci più originali della scena pop contemporanea.
“In Waves” tracklist:
Tracklist:
- meeting the wave
- the wave
- kristen
- sweet sixteen
- miss you
- abrazo
- the swirl ahead
- here
- moon
- family
- morning
- back
- nyc
- the wind
- every second
- the wave call
- in waves
- friends
- the promise
- fly again
- lilac
- piano song