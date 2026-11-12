Tra pulizia e polizia cambia soltanto una vocale. E il confine tra il desiderio di una casa immacolata e quello di una società liberata da ogni “imperfezione” può diventare pericolosamente sottile. È da questo cortocircuito linguistico e concettuale che prende forma “Ordine e pulizia“, il secondo nuovo brano di Vinicio Capossela estratto da “Milk Wood Bar” l’album di inediti che uscirà il 22 gennaio 2027.

Insieme al brano viene svelata la tracklist del disco, che conterrà 17 brani, impreziositi anche dalle collaborazioni con Nada e la giovane cantautrice Leandra Bordone, e presentati in anteprima nel corso dello spettacolo di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla “E Morte Non Avrà Dominio”, in tour dallo scorso ottobre e fino alle porte dell’ormai imminente Natale. Proprio dalle immagini dello spettacolo è stato realizzato il video che accompagna “Ordine e pulizia”, diretto da Agnese Carbone.

A ispirare “Ordine e pulizia“ è uno dei personaggi di “Under Milk Wood”, il poema per voci di Dylan Thomas cui è ispirato l’intero album: la signora Neri Bianchi (Mrs Ogmore Pritchard), ossessionata dall’ordine e dall’igiene al punto da vivere ogni presenza umana come una contaminazione. Dalla sua casa linda e specchiata, in cui persino l’amore è invitato a pulirsi i piedi prima di entrare, prende avvio una parabola grottesca che estende la sua mania alla dimensione collettiva e sociale, rivelandosi uno specchio perfetto dei tempi in cui siamo immersi. Lo straccio che rimuove la polvere ambisce a spazzare via anche le devianze il bisogno di igiene si trasforma in pretesa di uniformità, il decoro diventa un pretesto per cancellare ciò che disturba, occupa spazio o esprime dissenso. Una deriva che, nel nome dell’ordine, arriva ad auspicare l’eliminazione di ogni differenza e della vita stessa: “La casa più pulita è quella senza vita” o a sperare nella polizia “per sbiancare in una sola etnia“.