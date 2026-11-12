I The Umbrellas di San Francisco tornano con un nuovo singolo per celebrare il loro prossimo tour insieme ai Wishy, con cui condividono lo stesso spirito “sonico”.

“Tomorrow” è un brano dal ritmo allegro e vivace che affonda le sue radici nel “DIY Sound of Young Scotland” dei primi anni ’80. Il testo esplora temi quali la presenza, l’appartenenza e la nostra esistenza sempre più fugace sulla terra, ma la melodia incantevole mantiene l’atmosfera leggera e ottimista.

Chissà che il 2027 non ci porti un nuovo album…

<a href="https://theumbrellasca.bandcamp.com/album/tomorrow">Tomorrow by The Umbrellas</a>