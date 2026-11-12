Parlando di Fuzz Pony si va a parare sul delizioso progetto solista della musicista milanese Claudia Cesana.

Il suo primo singolo “Touch My Flame”, che si muove su morbide e sensuali coordinate ipnotiche e psych-pop, dimostrandosi accattivante fin dai primi secondi. La voce di Claudia ci prende per mano e poi ecco che il viaggio si fa più sonico e rumoroso, ma tutto con grazia e grande gusto melodico. Giocano con ritmi altalenanti, quasi a prendersi gioco di noi in modo scherzoso, prima che arrivi l’assolone che ci conquista definitivamente.

All’orizzonte “Tiny Bliss”, album di debutto (atteso a marzo 2027 per Spinda Records) che ha iniziato a prendere forma quando Claudia ha rivisitato alcune delle sue prime idee compositive e ha scritto nuovo materiale attorno ad esse, plasmando gradualmente otto brani in un insieme coerente.

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