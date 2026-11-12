I Pedestrian Traffic, quartetto di Dublino, hanno pubblicato il loro debutto “Mad Chemistry” e il singolo che funge da traino è “Mad Chemistry”. Il disco è decisamente variegato, offredno un buon pop-rock dal gusto classico, proprio come in questo singolo che ha evidenti tratti quasi “beatlesiani”, con la sua melodia limpida e questo splendido violoncello che aggiunge una forte malinconia al tutto.

Altrove però non disdegnano di essere ruvidi e intensi, mantenendo sempre un buon gusto per le melodie e per quei ritornelli che vanno cantati a voce alta, alla Oasis verrebbe da dire.

Il loro repertorio accattivante e dalleforti venature pop trae ispirazione dalla loro infanzia trascorsa nei “Ballymun flats”, un famigerato complesso residenziale di grattacieli nella zona nord di Dublino.

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