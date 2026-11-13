Il termine più adatto per descrivere questo disco è: apocalittico. Mi riferisco alla tradizione del folk apocalittico che ha sempre inscenato la bellezza dopo la catastrofe.

La voce è il centro gravitazionale di questo universo. Talvolta appare distante, rituale; altrove si lacera, si moltiplica, si spinge verso una fisicità deflagrante. Entrambi gli estremi funzionano molto bene; sia quando Dis Fig si lascia andare completamente e le sue urla di rabbia impazzano prendendoci le viscere, sia nelle parti più malinconiche e funeree.

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Il lavoro è affascinante e coraggioso. La musica di Dis Fig è potente quando sembra poter travolgere tutto, ma lo è altrettanto quando rinuncia alla propria potenza e si lascia ascoltare quasi senza difese.

L’album inizia con il cupo strumentale “Arrival”, che sembra voler avvisare l’ascoltatore che si sta per entrare in una landa desolata. L’apertura vera e propria è affidata a un interessante brano dark hip hop / dark soul: “The Account”. Da qui in poi ci addentriamo in territori oscuri, malinconici e rabbiosi. Il trend è quello del black folk alternato a un avant-noise altrettanto nero. I pezzi che rappresentano la sintesi migliori sono “Psaltery” e “I’ll see you in the burning sun”. “Ginko’s Way” e “Mystic One” sono bellissime ballate austere e “Komorebi for Ele” è il degno finale che s’inerpica in un crescendo apocalittico e toccante.

Le mani che costruiscono la bellezza sono le stesse che preparano la rovina. La voce umana è l’ultimo argine contro il disfacimento. Un’opera che cerca, tra le macerie, una possibilità di redenzione. Il suo elemento più interessante è la capacità di far sì che ciascuna esplosione contenga la possibilità della tenerezza e che ogni momento di quiete conservi qualcosa di minaccioso. Il rumore non serve a impressionare: serve a rendere udibile una pressione interiore che la musica convenzionale spesso addomestica.